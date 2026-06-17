Solicitan aplazar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez federal Alvin Hellerstein reprogramar la audiencia prevista para el próximo 30 de junio dentro del proceso judicial que enfrentan Nicolás Maduroy su esposa, Cilia Flores, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, petición que plantea trasladar la comparecencia al 22 de julio a las 12 horas.

La fiscalía señaló que la fecha originalmente establecida coincide con un partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 en Nueva York, situación que podría generar complicaciones operativas y de seguridad.

La propuesta contempla realizar la audiencia tres días después de la final del torneo, programada para el 19 de julio.

Maduro y Flores se han declarado no culpables de los cargos presentados en su contra, entre ellos narcoterrorismo y tráfico de drogas. La defensa aceptó la solicitud de aplazamiento presentada por el gobierno estadounidense.

El equipo legal de Maduro incorporó recientemente a la abogada Anna Estevao, quien participó en la defensa del productor musical Sean “Diddy” Combs. La jurista trabajará junto al abogado Barry Pollack, encargado principal del caso y quien ha adelantado que buscará cuestionar la legalidad de la captura y traslado del mandatario venezolano a territorio estadounidense.

Meses atrás, las autoridades estadounidenses autorizaron que recursos del Estado venezolano pudieran ser utilizados para financiar la defensa legal de Maduro y Flores, luego de una controversia relacionada con las restricciones derivadas de las sanciones impuestas a Venezuela, decisión que permitió destrabar parte de las discusiones legales sobre el acceso a representación jurídica.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde enero de 2026, cuando fueron arrestados en Caracas y trasladados a Estados Unidos para enfrentar los cargos.