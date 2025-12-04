Renueva dirigencia la Barra Sonorense de Abogados en Puerto Peñasco

En una ceremonia solemne realizada este día, la Barra Sonorense de Abogados, Delegación Puerto Peñasco, llevó a cabo el acto formal de cambio de mesa directiva, tomando protesta a quienes conducirán los trabajos del organismo durante los próximos dos años.

La nueva dirigencia quedó integrada por la Lic. Anabel Acevedo Salas como presidenta; el Lic. Rogelio Freaner Carranza como secretario; y Francisco Orendain Ordóñez en el cargo de tesorero, quienes asumieron el compromiso de dar continuidad al fortalecimiento del ejercicio profesional en la región.

Como parte del evento protocolario, se incorporaron nueve nuevos miembros a la delegación, ampliando la presencia y capacidad del gremio jurídico en la ciudad. Los profesionales que se suman son:

* Lic. Sandra Yrais Pedraza Sánchez

* Lic. Diana Patricia Quijada García

* Lic. Teresita de Jesús Ramírez Toriz

* Lic. Jaquelin Quiñonez

* Lic. Karen Abril Arrayales Rodríguez

* Lic. Irma Vizcarra Carrillo

* Lic. María Isabel Morales Pulido

* Lic. Blanca Esthela Valdez Díaz

* Lic. Clavel Hermina Flores Corona

La Barra Sonorense de Abogados destacó que este relevo directivo representa un compromiso renovado con la ética, la capacitación continua y la defensa de los derechos ciudadanos, pilares que regirán el trabajo de la nueva administración. Asimismo, se anunció que se impulsarán actividades académicas, de actualización profesional y de vinculación con la comunidad jurídica y social de Puerto Peñasco.