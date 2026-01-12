Analiza el Gobierno federal “apoyos adicionales” a víctimas del accidente del Tren Interoceánico

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que las personas afectadas por el accidente del Tren Interoceánico cuentan con un seguro cuyo monto va de 500 mil a 600 mil pesos e indicó que, además de esta cobertura, el Gobierno federal evalúa la posibilidad de otorgar “apoyos adicionales” para reforzar la atención integral a las víctimas.

Al cumplirse dos semanas del accidente que dejó 14 personas fallecidas, el mandatario estatal reconoció que el tramo conocido como la Curva de los Conejos representa un punto de riesgo y señaló que en esa zona ya se han registrado otros percances, por lo que consideró necesario “implementar medidas para reducir la posibilidad de nuevos incidentes”.

Jara Cruz dio a conocer que, por instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum se realizará una certificación completa de la vía férrea con el objetivo de garantizar condiciones seguras de operación.

Este proceso se enfocará de manera especial en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto destinado al transporte de carga a nivel nacional.

El Gobernador explicó que la certificación permitirá identificar acciones correctivas en tramos considerados de alto riesgo, con el fin de “fortalecer la seguridad ferroviaria y brindar certeza tanto a las comunidades cercanas como a la operación del corredor” y añadió que cualquier modificación necesaria deberá llevarse a cabo para asegurar el funcionamiento de la vía.

En el ámbito legal, informó que mantiene comunicación con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, quien solicitó el apoyo del gobierno estatal en lo que sea requerido.

Jara Cruz precisó que las víctimas que presenten denuncias contarán con respaldo institucional.

Finalmente, el mandatario reiteró su apoyo a la decisión presidencial de ordenar un peritaje externo e internacional sobre el accidente.