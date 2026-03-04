Responde España a amenazas comerciales de Trump

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump contra España generaron una reacción oficial desde Madrid pues el mandatario señaló que su país suspendería el comercio bilateral luego de que el gobierno español se negara a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón en una operación relacionada con Irán.

Desde el Ejecutivo español se respondió que el país “cumple con sus compromisos internacionales y mantiene su papel dentro de la alianza atlántica”.

Fuentes del gobierno indicaron que España forma parte activa de la OTAN y participa en la defensa del territorio europeo y también recordaron que el país es integrante de la Unión Europea y mantiene relaciones comerciales con 195 naciones, entre ellas Estados Unidos.

Asimismo, subrayaron que el intercambio entre ambos países tiene antecedentes de cooperación económica sostenida.

Desde la sede del Ejecutivo, en La Moncloa, se advirtió que cualquier decisión de revisar acuerdos deberá apegarse a la legalidad internacional y a los compromisos bilaterales vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El gobierno español sostuvo que cuenta con mecanismos para “enfrentar posibles efectos en caso de una ruptura comercial” y señaló que se contemplan apoyos para sectores que pudieran resultar afectados y acciones para diversificar cadenas de suministro, con el fin de reducir la dependencia de un solo mercado.

Desde Washington, durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump reiteró su postura y afirmó que había instruido al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a romper relaciones comerciales con España.