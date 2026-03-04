Descarta la SRE mexicanos lesionados por el conflicto en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no se tiene registro de personas mexicanas lesionadas a causa del conflicto en Medio Oriente y confirmó la evacuación de 121 connacionales desde distintos puntos de la región.

La dependencia señaló que las embajadas continúan en alerta y con comunicación permanente con quienes permanecen en esos territorios.

De acuerdo con el reporte oficial, las personas evacuadas salieron por rutas terrestres desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.

La Cancillería indicó que la cifra podría aumentar, ya que existen más casos en proceso de salida con respaldo de las representaciones diplomáticas mexicanas. Cada situación es revisada de forma individual para definir las rutas disponibles y otras opciones de traslado.

La dependencia reconoció el trabajo del personal diplomático desplegado en la zona, al considerar que su intervención ha permitido organizar traslados y brindar asistencia consular en un contexto de tensión regional.

Las sedes mantienen coordinación con autoridades locales y con las personas registradas para ofrecer orientación y seguimiento.

Por otra parte, este martes 3 de marzo salió un grupo de 21 mexicanos que permanecía en el Aeropuerto Internacional de la India, luego de la reanudación parcial de vuelos.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que se trata de personas originarias de esa entidad que abordaron un vuelo con destino a México a las 14:30 horas.

El mandatario estatal añadió que aún permanecen 76 queretanos en Emiratos Árabes Unidos, de los cuales 54 participaban en un crucero y se encuentran hospedados en un hotel, mientras que otros 22 viajaban por motivos turísticos.

Además, otro grupo de mexicanos continúa en Egipto, a la espera de opciones de traslado.