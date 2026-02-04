Se han aplicado más de 869 mil dosis contra influenza, Covid-19 y neumococo

Autoridades sanitarias, indicaron que se han logrado aplicar 869 mil 721 dosis de vacunas como parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal contra enfermedades como la influenza, Covid-19 y neumococo.

Al respecto, la responsable estatal del programa de Vacunación de la Secretaría de Salud Pública, Concepción Félix Lares, detalló que las dosis corresponden para las enfermedades antes mencionadas, las cuales se han suministrado de manera gratuita con el fin de fortalecer el sistema inmunológico de la población y reducir riesgos de complicaciones respiratorias durante los meses de mayor incidencia.

Félix Lares reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir a los Centros de Salud, antes del 3 de abril, fecha en que concluirá oficialmente la campaña.

“La vacunación oportuna sigue siendo una de las medidas más eficaces para prevenir enfermedades y proteger la salud individual y colectiva”, externó.

En ese sentido, recordó que la Campaña Nacional de Vacunación Invernal, dio inicio el 13 de octubre, para disminuir la incidencia de padecimientos respiratorios.

“Así como evitar cuadros graves, hospitalizaciones y defunciones, especialmente entre los sectores considerados de mayor riesgo”, expresó.

La encargada del programa de Vacunación, agregó que como parte de esta estrategia preventiva, se instalaron puntos de vacunación en diversas regiones del estado, incluyendo módulos temporales en espacios públicos, con la intención de facilitar el acceso a las vacunas durante la recta final de la temporada invernal.

Las autoridades sanitarias recordaron que las vacunas están dirigidas prioritariamente a niñas y niños de seis a 59 meses de edad, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de cinco a 59 años que viven con comorbilidades.

Agregó que para evitar que presenten mayores riesgos, derivados de infecciones respiratorias, es necesario no dejar pasar los últimos días de la campaña para completar o iniciar su esquema de vacunación.

“Llamamos a la población a no bajar la guardia y aprovechar los servicios disponibles antes del vencimiento de la campaña el 3 de abril”.