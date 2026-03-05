Se perfila Mojtaba Jamenei como posible líder supremo de Irán

La posible sucesión en la máxima autoridad política y religiosa de Irán ha colocado como el más viable aMojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei pues de acuerdo con reportes de medios internacionales, su nombre es considerado por la Asamblea de Expertos de Irán, organismo encargado de designar al líder supremo del país.

La cadena Iran International, con sede en Londres, informó que el consejo integrado por 88 clérigos habría tomado la decisión de designarlo como sucesor tras la muerte de su padre el ayatola quien falleció luego de ataques militares atribuidos a Estados Unidos y Israel el pasado sábado, según los reportes difundidos por ese medio.

Aunque ha mantenido un perfil fuera de la vida pública, diversos análisis lo ubican con presencia en círculos políticos y religiosos del país.

La cadena France 24 señala que su nombre ha sido mencionado durante años como una posible figura para ocupar la jefatura del sistema político iraní.

Medios internacionales también han señalado su presunta participación en la respuesta del gobierno frente a las protestas registradas en 2009 en Irán.

Informes difundidos por el diario The Guardian indican además que tendría control sobre recursos financieros dentro del país, algunos de ellos vinculados a activos que han sido objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional.

Mojtaba Jamenei nació en 1969 en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán. Es uno de los seis hijos de Alí Jamenei y forma parte de una familia con tradición clerical.

Tras la Revolución iraní de 1979, vivió en Teherán y posteriormente sirvió en las fuerzas armadas de la República Islámica.