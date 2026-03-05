Ordena Juez federal a la SEDENA entregar documentos del Caso Ayotzinapa

Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar documentación relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en 2014 en el caso conocido como Caso Ayotzinapa.

La resolución busca que se integren nuevos elementos a las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México instruyó a las Fuerzas Armadas entregar 853 folios generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia durante 2014.

De acuerdo con el fallo, la falta de continuidad en los documentos “no significa que no existan, sino que puede indicar que la información permanece en poder de autoridades militares”.

La resolución también establece que los archivos solicitados no pueden clasificarse como confidenciales o reservados.

El juez consideró que existe un interés público por parte de las familias de los estudiantes y de la sociedad mexicana para conocer la información vinculada con los hechos.

La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero.

Investigaciones han señalado la participación de integrantes del crimen organizado con autoridades locales y cuerpos de seguridad.

En informes previos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha señalado posibles omisiones y retención de información por parte de instituciones militares, en especial sobre registros de inteligencia generados durante el periodo en que ocurrió la desaparición.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido postura pública sobre la resolución judicial del 19 de febrero.