Socavón en Sonora, se traga camioneta mientras conductor intentaba rescatar a motociclista

Un socavón se abrió la tarde de este lunes sobre el bulevar Carlos Quintero Arce, al poniente de Hermosillo, y en cuestión de minutos atrapó una camioneta cuyo conductor intentaba auxiliar a un motociclista que había caído previamente en un primer hundimiento del pavimento; el automovilista resultó ileso, mientras el motociclista fue trasladado a un hospital.

El colapso ocurrió a la altura de la entrada al fraccionamiento Villa Toscana, donde un primer hundimiento provocó el accidente del conductor de una motocicleta. Al percatarse de la situación, Alejandro Lizárraga Ávila, de 57 años, detuvo su marcha para brindarle ayuda, pero el terreno cedió nuevamente y abrió un segundo socavón más grande que engulló la parte delantera de su camioneta Toyota Tacoma modelo reciente.

“Vi que la moto había caído en un socavón pequeño, me paré y quise dar la vuelta para rescatar al motociclista, pero se abrió el segundo carril y el carro cayó”, relató el conductor.

La camioneta quedó parcialmente hundida y el automovilista logró salir ileso con ayuda de personas que se encontraban en el lugar, quienes utilizaron una cuerda para ponerlo a salvo. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. El conductor de la camioneta permaneció en el sitio y colaboró en las labores de auxilio.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal acordonaron el área y cerraron la circulación en el tramo afectado, mientras personal de las dependencias correspondientes iniciaron con la evaluación de los daños y las causas que provocaron el colapso del pavimento.

El incidente generó afectaciones viales, vecinos han externado su preocupación por las condiciones de la infraestructura urbana de Hermosillo, luego de que las recientes lluvias han ocasionado reblandecimiento del subsuelo y daños en diversas vialidades. Incluso, la ciudadanía utilizó sus redes sociales para “memes”, corridos y fotografías arrobando al alcalde panista, Antonio Astiazaran Gutiérrez.