FGE de Sonora ofrece hasta 1 mdp por cada reo fugado del Cereso de Hermosillo

A más de 24 horas de la fuga de tres internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, emitió fichas de búsqueda y ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos por cada uno de los prófugos, en un intento por acelerar su localización y captura.

Los reos evadidos fueron identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”; Omar Milán Tena, alias “El Mike” o “Myke”; y Paul Alexis Téllez Olguín, alias “El Güero”.

A través de sus redes sociales y de la plataforma de personas buscadas, la Fiscalía de Sonora difundió las fotografías, nombres, alias y los delitos por los que los tres hombres se encontraban recluidos en el penal estatal, considerado uno de los principales centros penitenciarios de Sonora.

La Fiscalía indicó que la recompensa será entregada a quien proporcione información “eficiente, veraz, precisa y oportuna” que conduzca a la ubicación y captura de los tres internos. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial al teléfono 6622 898800 extensiones 15340 y 15343.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Omar Milán Tena era procesado por los delitos de asociación delictuosa, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en agravio de dos personas y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Por su parte, Francisco Manuel Romero Carranza enfrentaba acusaciones por asociación delictuosa, corrupción de menores, homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de cinco personas, privación ilegal de la libertad, secuestro agravado y delitos contra la salud.

En tanto, Paul Alexis Téllez Olguín permanecía recluido por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de narcomenudeo en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio y asociación delictuosa.

La evasión fue detectada antes de las 05:00 horas del sábado, cuando custodios realizaron el pase de lista y confirmaron la ausencia de los tres internos. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que, al advertirse la fuga, se realizaron detonaciones disuasivas y se activaron los protocolos de emergencia dentro y fuera del penal.

Así mismo, señaló que las corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo de búsqueda por tierra y aire, con sobrevuelos, puntos de revisión y labores de inteligencia en distintos municipios de la entidad para intentar ubicar a los prófugos.

Apenas en los últimos días, autoridades de seguridad habían advertido sobre una reacción de grupos criminales ante las acciones emprendidas por las corporaciones estatales y federales, además de registrarse hechos violentos relacionados con personas vinculadas al crimen organizado, incluido el asesinato de un exconvicto recién liberado y de dos custodios penitenciarios.