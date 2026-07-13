Sonora, segundo lugar nacional en casos por calor en 2026: Suma 140 afectaciones y una muerte

De acuerdo con el último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en el Estado se han registrado 121 casos por deshidratación y 19 por golpe de calor, aún sin registro de casos por quemaduras.

La entidad se mantiene con una sola defunción por golpe de calor en lo que va de la temporada, la cual ocurrió en la semana epidemiológica 13, correspondiente a la primera quincena de abril.

El fallecimiento se presentó en un hombre de entre 30 y 35 años de edad, residente de Hermosillo, por lo que la letalidad en Sonora se mantiene por debajo del 1%.

Del total de casos registrados, 106 corresponden a hombres y 34 a mujeres, con edades que van de los 0 a los 65 años.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud ha confirmado mil 105 casos y 36 defunciones

Los municipios con mayor incidencia son Hermosillo, con 58 casos; Guaymas, con 20; Huatabampo, con 17; Cajeme, con 10; Empalme, con nueve; San Luis Río Colorado, con ocho, y Nogales, con cinco.

También se han notificado casos en Puerto Peñasco (4), Altar (3), Etchojoa (2), Ures (2), San Pedro de la Cueva (1) y General Plutarco Elías Calles (1), aunque con menor incidencia.

En la misma semana de la temporada de calor, pero del año 2025, Sonora acumulaba 108 casos y siete defunciones, por lo que este año las muertes se han reducido en más de un 85%; pero el número de personas afectadas aumentó cerca de un 29%.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud ha confirmado mil 105 casos y 36 defunciones durante la temporada de calor 2026, con una letalidad de 3.25%. Más del 94% de los fallecimientos registrados en el País han sido consecuencia de golpes de calor.