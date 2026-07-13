Con la llegada de las lluvias mejoran las expectativas para el campo sonorense

Con la llegada de las lluvias se presenta un panorama más alentador para el campo sonorense, luego de que el almacenamiento de agua en las presas del estado registra mejores niveles que hace un año.

Así lo consideró el encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Juan González Alvarado.

“La temporada de lluvias inició con mejores condiciones para Sonora en comparación con el año pasado, al registrarse un incremento en los niveles de almacenamiento de agua en las principales presas de la entidad, situación que fortalece las expectativas para el desarrollo del próximo ciclo agrícola”.

El funcionario estatal explicó que en las mismas fechas del año pasado el almacenaje de presas del estado reportaba un promedio del 11 %, actualmente el nivel se acerca al 20 %, lo que representa una ventaja importante para enfrentar el periodo de siembras y la recuperación gradual del sector agropecuario.

Señaló que de acuerdo con los análisis meteorológicos disponibles, las previsiones para la presente temporada son favorables, ya que se espera un año con mayores precipitaciones en diversas regiones de Sonora, incluso por encima de lo registrado durante 2025, escenario que permitiría mejorar la disponibilidad de agua para las actividades productivas.

González Alvarado indicó que las lluvias comenzaron formalmente desde esta semana, hecho que fue recibido con optimismo por productores y autoridades, al considerar que el estado del tiempo podrían permitir iniciar en octubre la planeación formal de las siembras contempladas para 2027.

En ese contexto, aseguró que el programa de reconversión productiva no sólo continuará vigente, con el propósito de impulsar cultivos más rentables y con menor demanda de agua.

Precisó que dicho esquema contempla, además de la reconversión de cultivos, generar mayor valor agregado a la producción agrícola, con el fin de ofrecer mejores condiciones de comercialización y aumentar la competitividad de los productores sonorenses en los mercados nacional e internacional.

En ese sentido, aclaró que en ningún momento se ha planteado eliminar la siembra de trigo harinero o cristalino en los valles del Yaqui y del Mayo, sino ordenar las superficies de cultivo conforme a la demanda del mercado, incorporando también alternativas como la canola y el girasol.

Respecto al programa de inducción de lluvias, González Alvarado comentó que todavía permanece en etapa de análisis y planeación, debido a que actualmente la prioridad presupuestal está enfocada en consolidar la reconversión productiva.

Añadió que la eventual implementación de ese esquema dependerá, en buena medida, del respaldo económico que pueda otorgar el Gobierno Federal.