Solicita el MC juicio político contra legisladora de Morena

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, presentó una demanda de juicio político contra la legisladora de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, por la presunta relación de la diputada durante su gestión como presidenta municipal de Playas de Rosarito en Baja California.

Zavala Gutiérrez informó que solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la subsecretaría correspondiente que emitan las pruebas necesarias para que se pueda proceder.

El legislador naranja indicó que el objetivo es que la investigación avance sin el fuero constitucional de la diputada, de manera similar a lo ocurrido en casos anteriores, y afirmó que “no se pronuncian sobre la presunción de inocencia, sino únicamente sobre la necesidad de retirar la protección legal”.

El legislador señaló que existen testimonios y señalamientos que deben ser investigados.

A través de sus redes sociales, difundió un mensaje en el que sostuvo que el fuero no debe servir como impedimento para indagar posibles conductas que, dijo, “afectan la confianza ciudadana”.

También subrayó que la justicia debe “aplicarse sin excepciones y sin detenerse en el Congreso”.

La denuncia fue turnada a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, instancia que será responsable de revisar el caso y determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso formal de juicio político contra Brown Figueredo.