Sonora acredita alto estatus sanitario ante Estados Unidos para apertura de frontera

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, informó que presentaron resultados favorables en materia de sanidad e inocuidad pecuaria en la reunión binacional celebrada en Estados Unidos con autoridades sanitarias, para una próxima apertura de la frontera.

Dijo que el encuentro, realizado en Nashville, reunió a autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, así como a productores de estados exportadores de México, entre ellos Sonora y Chihuahua, donde el tema central fue la situación sanitaria regional, particularmente la relacionada con el gusano barrenador.

En ese sentido, explicó que uno de los puntos clave fue aclarar que los estados exportadores no pueden ser evaluados bajo el mismo criterio que las regiones del sur del país afectadas por esta problemática, ya que Sonora mantiene controles estrictos que lo colocan como el estado con el estatus sanitario más alto a nivel nacional.

“Durante la reunión, Sonora presentó las medidas implementadas para proteger su actividad ganadera, entre ellas el decreto firmado por el gobernador Alfonso Durazo, que prohíbe el ingreso de ganado proveniente de estados con presencia de gusano barrenador, así como el respaldo del Senasica para impedir el tránsito de animales infectados por territorio sonorense”, expreso.

El dirigente ganadero señaló que las autoridades estadounidenses reconocieron que gran parte de su personal es nuevo tras el cambio de administración, por lo que desconocían la realidad específica de los estados exportadores, situación que permitió aclarar confusiones y replantear la percepción técnica sobre Sonora.

Asimismo, expusó la preocupación del sector por el impacto de decisiones políticas que han frenado la exportación, ya que Sonora acumula 14 meses sin enviar una sola cabeza de ganado a Estados Unidos, lo que ha generado afectaciones económicas, debilitamiento sanitario y desánimo entre los productores, ya que se han dejado de enviar más de 100 mil reses.

“Otro de los temas abordados fue la necesidad de mantener más de una estación cuarentenaria, ya que operar con un solo punto de cruce, como Agua Prieta, representa un riesgo operativo y sanitarioen caso de cierres temporales, dejando al estado sin alternativas para la exportación“.

Ante esa situación, añadió que no se estableció una fecha para la reapertura de la frontera, sin embargo, la reunión dejó una impresión positiva y que incluso estados como Arizona, Nuevo México, Texas y California presionaron para reactivar el cruce, por lo que consideró que, desde el punto de vista técnico, ya no existiría oposición para que Sonora retome la exportación de ganado en el corto plazo.