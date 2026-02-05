Vigilarán “Chalecos morados” a agentes del ICE

El gobierno del estado de Nueva York anunció el envío de observadores para supervisar las acciones de los agentes federales de inmigración durante manifestaciones y operativos, medida que se da tras inconformidad pública luego de la muerte de dos manifestantes en hechos donde participaron elementos del ICE.

De acuerdo con la fiscalía estatal, el personal asignado tendrá la función de observar y documentar el desarrollo de las redadas y la actuación de los agentes migratorios en espacios públicos. Los observadores pertenecerán a la oficina de la fiscal general de Nueva York y portarán chalecos color morado para su identificación.

La información recabada durante estas labores podrá ser utilizada en procesos judiciales, según lo informado por el despacho de la fiscal general Letitia James.

Las autoridades estatales precisaron que los observadores no interferirán en las actividades de los agentes federales y su presencia será únicamente con fines de registro y supervisión.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la semana pasada una iniciativa legal para impedir que autoridades federales utilicen a policías estatales y cárceles locales en operativos de deportación.

La mandataria estatal señaló que, durante el último año, agentes federales de inmigración han incurrido en hechos que motivaron la implementación de nuevas medidas de control.

Como parte de estas acciones, se informó que los agentes federales de inmigración desplegados en Mineápolis deberán portar cámaras corporales, tras la presión generada por la muerte de dos ciudadanos en operativos recientes.