Accidente en la carretera Hermosillo-Guaymas deja siete personas sin vida y varios heridos

Un autobús de la línea Tufesa que viajaba de Sinaloa a Nogales sufrió un grave accidente en el kilómetro 234 de la carretera Guaymas-Hermosillo, dejando un saldo de siete personas muertas, entre ellas dos niñas y tres mujeres, además de 24 heridos. El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 horas y transportaba a 31 pasajeros junto con dos choferes.

Las primeras investigaciones señalan que la probable causa del accidente fue que el conductor se quedó dormido, ya que no se encontraron huellas de frenado en el pavimento. Autoridades informaron que ambos choferes huyeron tras el percance y actualmente están siendo buscados. Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que las víctimas mortales aún no han sido plenamente identificadas.

Este trágico suceso mantiene en alerta a las autoridades y familiares de los afectados, quienes esperan claridad sobre las causas y responsabilidades para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir en esta vía de alta circulación.