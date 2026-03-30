Admite Trump que “quiere el petróleo de Irán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó abiertamente que su gobierno busca “tomar control del petróleo de Irán” y señaló como punto clave la isla de Kharg, una terminal utilizada para la exportación de crudo, afirmaciones que fueron difundidas en una entrevista con el medio Financial Times.

Durante la conversación, el mandatario indicó que la infraestructura ubicada en esa isla “podría ser tomada con facilidad” y puso en duda la capacidad de defensa iraní en esa zona.

Kharg se localiza frente a la costa occidental del país y forma parte del sistema de exportación de hidrocarburos hacia mercados internacionales.

El presidente informó que su administración alcanzó un acuerdo con autoridades iraníes para permitir el tránsito de 20 buques petroleros a través del Estrecho de Ormuz, vía marítima que es una de las principales rutas para el comercio global de petróleo y cuya reciente interrupción impactó en los precios internacionales.

Trump explicó que el paso de estas embarcaciones comenzaría de forma inmediata y se desarrollaría en los días siguientes.

Las declaraciones del mandatario se dan mientras el Pentágono mantiene seguimiento sobre la región, aunque autoridades estadounidenses han descartado una intervención militar a gran escala.