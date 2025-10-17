Sonora lidera homicidios dolosos en México con ocho casos en un día

Sonora fue la entidad con más víctimas de homicidio doloso en México durante el miércoles 15 de octubre, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La última actualización del documento de víctimas reportadas por delito de homicidio doloso de fiscalías estatales y dependencias federales, resaltó que en Sonora se registraron ocho asesinatos en un día.

Mientras tanto, entidades como Veracruz, Puebla, Guanajuato y el Estado de México, compartieron el segundo lugar durante el 15 de octubre, al registrar un total de cuatro homicidios dolosos cada uno; por su parte Sinaloa y Guerrero quedaron en tercer puesto, con tres casos respectivamente.

Gustavo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJES), informó que la mayoría de los homicidios ocurridos el pasado miércoles se registraron en el municipio de Cajeme, al sur de Sonora.

“Tuvimos un pico de violencia importante en Ciudad Obregón, donde tuvimos siete personas fallecidas en cuatro diferentes eventos, a partir de poco más del mediodía por la tarde, hasta la noche. Estas personas, en cuatro diferentes lugares, fueron víctimas por disparo de arma de fuego”, dijo.

El funcionario estatal indicó que en los cuatros sitios fueron localizados casquillos percutidos de diferentes calibres, principalmente de 9 milímetros, por lo que se han iniciado las indagatorias correspondientes.

“Por lo pronto, una de las personas ya fue identificada, y estamos trabajando en la identificación de las otras personas que perdieron la vida. De igual forma estamos en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), toda vez que la Secretaría de Marina y la Policía Municipal capturó a cuatro sujetos con arma de fuego de los mismos calibres relacionados con los indicios balísticos encontrados en las diferentes escenas del crimen”, detalló.

En ese sentido, se busca establecer la participación de los detenidos en los hechos de violencia, mientras que se realizan diversos cateos en Ciudad Obregón para esclarecer los hechos.

Por su parte, Francisco Sergio Méndez, delegado en Sonora de la FGR, puntualizó que a los cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad, se les aseguraron tres armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano con cargadores y cartuchos.