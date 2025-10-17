Aprueban diputados aumento a refrescos, videojuegos, cigarros y casinos

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con 351 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), 129 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), y una abstención de la diputada Patricia Mercado, una reforma que contempla incrementos en los impuestos aplicados a tabacos labrados, bebidas con edulcorantes añadidos, videojuegos con contenido violento y juegos de apuestas.

Previo a la sesión, legisladores de Morena y representantes de las secretarías de Hacienda y Salud ofrecieron una conferencia de prensa junto con integrantes de la industria refresquera, donde se anunció un acuerdo para aplicar una cuota diferenciada a las bebidas “light” y “cero”.

De acuerdo con la reserva presentada, estas bebidas pagarán un IEPS de 1.5 pesos por litro, mientras que las que contienen azúcar tendrán una cuota de 3.08 pesos por litro.

Durante la discusión, el diputado José Antonio López Ruíz, del PT, afirmó que la medida busca “prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar”. En contraste, el diputado José Elías Lixa, del PAN, criticó la propuesta al señalar que se trata de una carga fiscal que “afectará directamente a los consumidores y no a las empresas”.

Entre las modificaciones aprobadas se incluye el aumento del IEPS a 100% para cigarros, puros y otros tabacos labrados, con una cuota del 32% para productos hechos a mano y un incremento gradual por unidad de cigarro.

En materia de juegos y sorteos, la tasa pasará del 30 al 50%, mientras que los videojuegos con contenido violento tendrán un nuevo impuesto del 8%.

El dictamen también aclara que los sueros orales compuestos únicamente por glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico no estarán sujetos al IEPS.