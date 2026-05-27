FGJE busca ejercer nueva acción penal contra médico de sueros vitaminados en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) cuenta con elementos suficientes para establecer la responsabilidad de Jesús Maximiano N, en la muerte de ocho personas en Hermosillo tras la aplicación de soluciones intravenosas, mejor conocidas como sueros vitaminados, informó Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El titular de la Fiscalía en Sonora dio a conocer que actualmente se valora jurídicamente a través de nueva información la posibilidad de que se ejercite acción penal nuevamente en contra de este individuo, solo que en esta ocasión por una posible responsabilidad por un dolo eventual.

Si se articulan todos estos elementos periciales estamos visualizando la posibilidad de ejercer acción penal nuevamente, pero ya por un dolo eventual

El fiscal explicó que, “dolo eventual significa que el sujeto aceptó el posible resultado aun y cuando sabía los riesgos que podían correrse y que deja de ser una conducta culposa y puede convertirse en una conducta dolosa”.

En ese sentido, aclaró que el médico presuntamente responsable cuenta con una orden vigente de aprehensión por diversos delitos, que dan la pauta para llevar a cabo su búsqueda.

¿Qué trabajos han llevado a cabo las autoridades para su captura?

El titular de la Fgjes señaló que a la fecha se han llevado a cabo aproximadamente 300 entrevistas con testigos que permiten establecer lo sucedido, así como los que permiten la ubicación de esta persona.

Indicó que se han llevado a cabo 23 cateos en domicilios particulares en su búsqueda, los cuales han permitido establecer que estuvo en algún momento o que tenía relación con quien habita dichos domicilios.

Salas Chávez expuso que se han asegurado siete inmuebles a nombre de Jesús Maximiano N, con el efecto fundamental de garantizar la posible reparación del daño en este caso.

Del mismo modo, destacó que se aseguraron 16 vehículos identificados a nombre del presunto responsable, de los cuales 11 ya se encuentran en resguardo de la Fgjes.

“Se han solicitado 143 solicitudes a diversas autoridades, y en cuanto a las acciones policiales podemos decir, básicamente, que hay una colaboración activa con fiscalías de otras entidades; hay alertas migratorias activadas; hay una búsqueda extendida a nivel internacional por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)”, declaró.

Del mismo modo aseguró que hay intercambio de información con autoridades fuera del país y se amplió la localización hacia países del sur de la frontera mexicana.

Recordó que el médico cuenta con una ficha de recompensa vigente de hasta medio millón de pesos, contando con una presencia de esta en más de 250 pantallas comerciales, alcanzando 82 ubicaciones estratégicas.

Hay una campaña segmentada en redes sociales para dar mayor difusión para la localización de este sujeto

Dos inmuebles clausurados permanentemente

Dos establecimientos donde distribuía estas soluciones parenterales, donde la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) desarrollaron sus acciones inspectivas, así como en otros lugares que no están relacionados con los hechos, pero que por la materia y el tema también fueron revisados, han sido clausurados y supervisados permanentemente por dichas autoridades.

Para finalizar, dijo que el pasado 25 de mayo el vicefiscal de investigaciones regresó de la Ciudad de México, dando a conocer que ya se cuenta con los análisis entregados por el laboratorio de la Secretaría de Salud de Coesprisson, así como los primeros estudios histopatológicos por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Incmnsz).