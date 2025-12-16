Sonora: Reactivan sitio de Hacienda tras presunto hackeo

En coordinación con un Equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, Hacienda no logró identificar alguna vulnerabilidad adicional a la filtración de la correspondencia de la Subsecretaría de Egresos.

La Secretaría de Hacienda y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora informaron que a las 12:00 horas inició la reactivación de los servicios del sitio web hacienda.sonora.gob.mx, luego de que realizara esta mañana una revisión a su Sistema de Información Financiera tras un presunto hackeo.

En coordinación con un Equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, Hacienda no logró identificar alguna vulnerabilidad adicional a la filtración de la correspondencia de la Subsecretaría de Egresos.

Hacienda y la Agencia de Transformación Digital señalaron que el servicio regresará de forma progresiva a la normalidad en el transcurso del día, tras ponerse en marcha los procedimientos establecidos en el Plan para la Gestión de Incidentes de Seguridad Informática.

“Seguiremos coadyuvando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para proporcionar todas las pruebas necesarias para su investigación. Lamentamos los inconvenientes que esta situación haya ocasionado y agradecemos su comprensión”, se lee en un comunicado.