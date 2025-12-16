Claudia Sheinbaum visitará Sonora: inauguración de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo estará próximamente de visita en Sonora con motivo de la inauguración de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, así lo dio a conocer el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

En entrevista con medios de comunicación durante la entrega simbólica de títulos de concesión de agua a productores de la región, el mandatario señaló que dicha modernización se proyecta para estar lista en enero de 2026.

Voy a hacer un recorrido en la semana; yo espero que para las dos o tres semanas de enero esté lista, para que venga a inaugurarla la presidenta compartió

Con una inversión de mil 859 millones de pesos, la modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes beneficiará directamente a más de 16 mil habitantes de ambas entidades, además de mejorar la conectividad hacia Ciudad Juárez y El Paso, Texas, al enlazarse con las carreteras federales 1 y 14.

Dicha rúa, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tendrá una longitud total de 67 kilómetros y reducirá los tiempos de traslado de mercancías y pasajeros hasta en ocho horas.

Claudia Sheinbaum se reunirá con habitantes del Río Sonora

Por su parte, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, del distrito federal 5 en Hermosillo, compartió que, aunque desconoce la fecha, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con el gobernador Alfonso Durazo Montaño y habitantes del Río Sonora para tratar el tema de la construcción de tres presas en la zona, un proyecto que cuenta con un presupuesto de mil 500 millones de pesos.

Nosotros, como diputados federales, lo que hicimos fue prever las condiciones de presupuesto en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que se pueda contemplar la construcción de las presas. Entendemos que está en una situación de consulta, pero de nuestra parte está previsto un presupuesto de mil 500 millones de pesos explicó

Agregó tener una opinión favorable, al considerar que, desde el punto de vista estatal sería muy benéfico contar con esta obra; sin embargo, recalcó que será la población quien tome la decisión final.