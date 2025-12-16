Vinculan a proceso a Ernesto “N”, ex secretario de Educación en Sonora por presunto desvío millonario

A proceso fue vinculado Ernesto “N”, ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora durante la administración pasada, por el presunto delito de peculado, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El órgano investigador indicó que el pasado 12 de diciembre se realizó la audiencia de continuación de vinculación contra Ernesto “N”, por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Asimismo, la institución indicó que durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) realizó la presentación de las pruebas para acreditar ante el Juez la probable participación del ex funcionario en un presunto desfalco de las arcas públicas.

En ese sentido, se alegó que el imputado presuntamente participó en el “desvío de recursos públicos pertenecientes a la administración estatal para usos ajenos a su objeto”, por lo que el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra del ex secretario de Educación y Cultura.

Entre las principales acusaciones, se encuentra el suscribir contratos durante su encargo como titular de la SEC con la finalidad de desviar más de 287 millones de pesos destinados al pago de impuestos (ISR).

Asimismo, a través de un fideicomiso para un “Plan de Beneficios Múltiples” sin autorización fiscal, obtuvo indebidamente recursos de la partida de nómina estatal, presuntamente en complicidad con otros servidores públicos de la administración y particulares.

Por tal motivo, el Juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual vence el próximo 13 de marzo de 2026, de manera que se continuará con la indagatoria por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).