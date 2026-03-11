Sonora registra 250 casos de sarampión y ocupa el octavo lugar nacional

El estado de Sonora se ubica actualmente en el octavo lugar a nivel nacional con 250 casos confirmados de sarampión, por debajo de Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Sinaloa, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud Pública.

Con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), del 1 de enero de 2025 a la fecha se han notificado 32 mil 770 casos probables de sarampión en México, de los cuales 12 mil 839 han sido confirmados como sarampión.

Según información publicada en las páginas oficiales de la Secretaría de Salud Pública, Sonora registra 250 casos acumulados de sarampión de 2025 a la fecha. En lo que va de 2026 se han reportado 362 casos probables, de los cuales 137 fueron confirmados, con una tasa de incidencia del 4.32 por ciento.

Hasta el momento no se han reportado defunciones por sarampión en Sonora durante 2026. En contraste, en 2025 se registró una defunción en la entidad, cifra menor en comparación con Chihuahua y Jalisco, que reportaron 21 y 2 fallecimientos, respectivamente.

A nivel nacional, en lo que va de 2026 se han reportado siete defunciones por sarampión, mientras que el año pasado se registraron 27.

La Secretaría de Salud Pública en Sonora (SSP) informó además que el Estado superó la meta programada durante la primera semana de la Estrategia Nacional de Respuesta Rápida contra el Sarampión, al alcanzar un avance sectorial del 109.49 por ciento.

La responsable estatal del Programa de Vacunación Universal, María Concepción Félix Lares, detalló que del 23 de febrero al 1 de marzo del año en curso, se aplicaron 95 mil 380 dosis de vacuna contra el sarampión (SR y SRP) en Sonora, superando la meta establecida para ese periodo. Lo anterior forma parte de un plan intensivo de 10 semanas, que contempla la aplicación de 875 mil 272 dosis dirigidas a población de 6 meses a 49 años de edad.

Félix Lares agregó que desde 2025 a la fecha se han aplicado más de 222 mil dosis de vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), así como más de 255 mil dosis de vacuna doble viral SR (sarampión y rubéola).

Explicó que la estrategia de vacunación contra el sarampión incluye la aplicación de la llamada “dosis cero” a menores de seis a 11 meses, además de la primera y segunda dosis a los 12 y 18 meses de edad, respectivamente. También contempla la revisión y complementación del esquema de vacunación en niñas y niños hasta los 12 años, así como en personas de 13 a 49 años que no cuenten con dos dosis comprobables.

Finalmente, la Secretaría de Salud en Sonora reiteró el llamado a la población a revisar su cartilla de vacunación y acudir a la unidad de salud más cercana en caso de requerir alguna dosis. La responsable del programa estatal recordó que la vacunación contra el sarampión es gratuita y universal, y se mantiene activa en centros de salud, hospitales, módulos itinerantes y brigadas comunitarias en todo el estado, como parte de las acciones para contener y prevenir el sarampión en Sonora.