Respalda consulta nacional continuidad del T-MEC

El gobierno de México presentó los resultados de una consulta pública realizada para definir la postura del país ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en un informe que fue dado a conocer por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario explicó que el ejercicio incluyó la participación de 30 sectores económicos en las 32 entidades del país en una consulta buscó recoger opiniones sobre el futuro del acuerdo comercial que regula el intercambio entre los tres países de Norteamérica.

De acuerdo con el informe, el 78.5 por ciento de las personas y organizaciones participantes expresó respaldo a la renovación del tratado comercial.

Los participantes señalaron que el acuerdo debe mantenerse, aunque plantearon cambios en algunos apartados con el fin de responder a cambios en el comercio internacional y en las cadenas de producción.

Durante la presentación, la Secretaría de Economía informó que las conversaciones de revisión se enfocarán en tres temas: el primero consiste en reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia mediante el desarrollo de producción regional entre México y Estados Unidos. La propuesta busca identificar qué bienes pueden fabricarse dentro de la región y en qué plazo puede construirse esa capacidad productiva.

El segundo tema corresponde a las reglas de origen. Estas normas establecen el porcentaje de contenido regional que deben tener los productos fabricados en Norteamérica para recibir beneficios arancelarios dentro del tratado. El gobierno federal señaló que cualquier ajuste deberá realizarse mediante análisis técnico con el fin de evitar efectos en la actividad económica de los tres países.

El tercer punto planteado en la revisión se relaciona con la seguridad económica regional. El objetivo consiste en identificar sectores productivos que deben fortalecerse dentro de Norteamérica ante cambios en el comercio mundial y en las cadenas de suministro.

Como referencia, el informe recordó que la industria automotriz en México participa con cerca del 40 por ciento del mercado de autopartes en Estados Unidos, una presencia construida a lo largo de varios años.

Durante el proceso de consulta también se abordó la aplicación de aranceles al acero y al aluminio por parte de Estados Unidos.

El secretario de Economía indicó que México buscará discutir esta medida durante las conversaciones de revisión del acuerdo.

Según el informe, el gobierno mexicano considera que la aplicación de ese arancel bajo argumentos de seguridad nacional genera tensiones dentro del intercambio comercial entre ambos países.

Las cifras presentadas muestran el tamaño del comercio en la región. Desde la entrada en vigor delTratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el intercambio entre México, Estados Unidos y Canadá se multiplicó casi cinco veces.

En 2024 el comercio entre los tres países alcanzó un valor de 2 mil 562 millones de dólares por día, lo que equivale a cerca de 1.8 millones de dólares por minuto.

El informe también señaló que alrededor de 56.2 millones de empleos en la región dependen del comercio entre los tres países.

Otro dato indica que el 40 por ciento del valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos incluye insumos producidos en ese país, lo que muestra el nivel de integración productiva en Norteamérica.

Durante las consultas organizadas por la Secretaría de Economía participaron representantes de empresas y cámaras industriales. Entre las propuestas planteadas se encuentra evitar medidas unilaterales como aranceles o cuotas antidumping que no estén contempladas dentro del tratado comercial. De acuerdo con el documento, este tipo de acciones puede afectar el intercambio construido entre los tres países durante las últimas décadas.

México mantiene una relación comercial estrecha con Estados Unidos. Más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigen a ese mercado. Por esta razón, el proceso de revisión del acuerdo se considera un momento clave para definir las condiciones del comercio en la región.

La primera ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos está prevista para el 16 de marzo. Posteriormente, las reuniones con Canadá iniciarán en mayo.