Sonora se posiciona como el estado con la mayor cobertura de Cruz Roja en México; 95.51% del territorio cubierto y 97.58% de la población atendida

Sonora es el estado con mayor cobertura de la Cruz Roja Mexicana en el País, con acceso a servicios para el 97.58% de la población y presencia en el 95.51% del territorio, informó Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de la institución.

En Sonora tenemos una cobertura de territorio de 95.51%, es decir, casi todo el Estado tiene acceso a la Cruz Roja Mexicana.

“En cobertura de población subimos aún más, pues el 97.58% de los sonorenses tienen acceso a un punto de atención o ambulancia de la Cruz Roja Mexicana , siendo el estado que mayor cobertura tiene en toda la República”, afirmó.

El delegado nacional destacó que, en número de ambulancias, la delegación estatal también sobresale tanto en México como en otros países.

Como muestra, dijo, la entidad cuenta con un mayor número de ambulancias de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para el nivel poblacional del Estado.

La Organización Mundial de la Salud tiene un margen señalado de una ambulancia por cada 25 mil habitantes. En Sonora tenemos una cobertura que rebasa el 100% del nivel recomendado de número de ambulancias.

“ Nuestra población es de 3 millones 150 mil habitantes y, con esto, Cruz Roja Sonora rebasa en un 101% este número, al contar con 142 ambulancias , incluyendo 10 nuevas ambulancias que se entregan hoy a la comunidad sonorense”, celebró.

Fue durante la presentación de la Colecta Anual 2026 cuando Freaner Figueroa agradeció a la comunidad sonorense y al Gobierno estatal por el apoyo que han brindado a la institución.

“En Sonora la corresponsabilidad es favorable y es absolutamente reconocible. Nos da mucho gusto contar con ese respaldo, porque permite que la sociedad sonorense haga donativos, principalmente en el programa de fortalecimiento institucional, a través de las aportaciones que se hacen por el refrendo vehicular que pagamos anualmente”, puntualizó.

Resultado de esa solidaridad, agregó, ha sido posible el crecimiento de Cruz Roja en todo el Estado, y por ello este año se abrirá una nueva delegación de la institución en el municipio de Bavispe.

“El día 30 de junio, a más tardar, vamos a abrir nuestra nueva base en Bavispe , Sonora, con el efecto de tener cobertura a más de siete municipios y cerca de 8 mil habitantes.

“Queremos apoyar el esfuerzo del Gobernador del Estado de crear la nueva carretera Bavispe-Casas Grandes y tener una cobertura de atención prehospitalaria en esa carretera, como ocurre en las demás carreteras del Estado”, argumentó.

El delegado nacional invitó a la sociedad a continuar apoyando a la institución,que actualmente cubre una cuarta parte del servicio de atención prehospitalaria en el País y permite que millones de ciudadanos al año lleguen a recibir atención hospitalaria a tiempo.