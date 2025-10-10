Sonora se posiciona en top 10 de crecimiento industrial

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que Sonora se encuentra dentro de las 10 entidades con mayor aumento en su actividad industrial durante junio de 2025, con un crecimiento del 1.6 por ciento respecto a mayo de este año.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad se posiciona en el lugar seis de las entidades del país con mayor incremento positivo en el sector industrial, que engloba rubros como la minería, construcción e industrias manufactureras.

“Los resultados hablan por sí solos, mantenemos un desarrollo sostenido de las principales actividades económicas del país, al colocarse Sonora como modelo de desarrollo industrial en México y ubicándose entre los 10 estados con mayor actividad industrial”, aseguró el jefe del Ejecutivo estatal.

El Gobierno Estatal atribuye este logro a las acciones del Plan Sonora de Energías Sosteniblesimplementado en la entidad, que promueve la atracción de nuevas inversiones y la confianza para la expansión de empresas existentes.

Entre los sectores destacados se encuentra la construcción con 10.4 por ciento de incremento, como principal motor del crecimiento estatal; la minería con 1.9 por ciento e industrias manufactureras con el 0.2 por ciento de aumento.

Finalmente, Durazo Montaño señaló que el dinamismo de la construcción ha sido clave en este año para sostener la actividad económica del estado, promoviendo inversiones y empleo, mientras otros sectores muestran ajustes temporales.