Destituye Delcy Rodríguez a Vladimir Padrino López

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la destitución del general Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, cargo que ocupaba desde 2014, en su lugar fue nombrado el general Gustavo González López, quien asumirá la titularidad del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

El anuncio se realizó a través de canales oficiales, donde la mandataria “agradeció” la labor de Padrino López durante su gestión.

El militar fue considerado una figura clave dentro de la estructura de gobierno en los últimos años, al mantener la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político.

La designación de González López ocurre en un clima de cambios dentro del gabinete.

El nuevo titular cuenta con antecedentes en áreas de seguridad e inteligencia del Estado, lo que refuerza la presencia de mandos militares en posiciones de decisión.

El ajuste en el gabinete se da tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero de 2026, hecho que derivó en una reconfiguración del poder en el país.