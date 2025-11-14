La cuenta regresiva para una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo ha comenzado. Desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el pasado 26 de agosto de 2025, los rumores sobre los preparativos del enlace no han dejado de circular. Ahora, nuevos detalles sobre la ceremonia han salido a la luz, destacando la revelación de las primeras damas de honor que acompañarán a la cantante en el altar: sus inseparables amigas Selena Gomez y Gigi Hadid.

La intérprete de Love Story y el jugador de los Kansas City Chiefs planean celebrar una boda íntima durante el verano de 2026 en la majestuosa mansión costera que Swift posee en Watch Hill, Rhode Island. La residencia, ubicada en el tranquilo pueblo de Westerly, ha sido escenario de memorables reuniones organizadas por la artista y será testigo de uno de los días más importantes de su vida.

La elección de las primeras damas de honor se realizó de una manera muy especial. Taylor habría invitado a Gigi Hadid a formar parte de su cortejo nupcial durante una cena en el exclusivo restaurante Zero Bond de Manhattan la semana pasada. “Gigi estaba encantada. No lo esperaba y aceptó de inmediato”, aseguró una fuente cercana. La amistad entre ambas, que se ha fortalecido con el paso de los años, convierte este gesto en una muestra más del fuerte lazo que las une.

Por su parte, Selena Gomez también recibió una invitación muy significativa. La protagonista de Only Murders in the Building, quien este año vivió su propia experiencia nupcial junto a Benny Blanco, fue elegida por Taylor no solo por su cercanía, sino también por su reciente experiencia en la planificación de bodas. La cantante desea que Selena la aconseje en detalles como el menú, las flores y la ambientación de la ceremonia, buscando que su gran día sea tan mágico como las historias que inspiran sus canciones.

Sabrina Carpenter entre las posibles damas de honor

Una fuente aseguró además que Taylor Swift ya tiene completada su lista de invitados y planea comunicárselo personalmente a cada uno. “Taylor quiere iniciar el proceso de la boda formando su grupo de damas de honor e involucrando a todos en los preparativos, las celebraciones y la planificación. Desea que sea divertido e inolvidable para todos, con fiestas, viajes y tiempo juntos antes del gran día”, detalló el informante.

Aunque solo se han confirmado dos nombres, las recientes apariciones públicas de la artista junto a Ashley Avignone y Sabrina Carpenter han despertado sospechas entre sus seguidores, quienes creen que Swift podría ampliar su cortejo nupcial con más amigas cercanas. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo, y todo apunta a que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce será no solo un acontecimiento romántico, sino también una celebración de amistad, lealtad y amor verdadero.