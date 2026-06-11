Sonora se mantiene como destino seguro pese a alerta de viaje emitida por Estados Unidos

En el marco de la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá su ceremonia de inauguración en la Ciudad de México este jueves 11 de junio, representes de la Secretaría de Economía y Turismo de Sonora, aseguran que la entidad continúa siendo un destino seguro para visitantes nacionales y extranjeros, pese a que el gobierno de Estados Unidos, emitió una alerta de viaje color naranja para Sonora, recomendando a sus ciudadanos reconsiderar sus traslados a la región.

Ante esta situación, la subsecretaria de Turismo de Sonora, Brenda Córdova Bussani, señaló que las condiciones para recorrer los distintos municipios del estado permanecen estables, por lo que quienes deseen visitar los destinos turísticos sonorenses pueden hacerlo con tranquilidad, tanto por carretera como en las diferentes rutas que conectan la entidad.

Indicó que Sonora cuenta actualmente con vigilancia y operativos permanentes en los principales corredores carreteros, situación que permite a los viajeros desplazarse hacia las zonas de playa, pueblos serranos, regiones del norte y del sur sin contratiempos.

Córdova Bussani consideró que la medida emitida por las autoridades estadounidenses resulta excesiva, y forma parte de una postura recurrente hacia México, sin que ello refleje necesariamente la realidad que viven los visitantes que recorren el territorio sonorense.

Expresó que el flujo turístico hacia la entidad continúa desarrollándose de manera normal, por lo que los prestadores de servicios, hoteles, restaurantes y operadores turísticos mantienen sus actividades habituales para recibir a quienes eligen Sonora como destino.

La subsecretaria destacó que el estado ofrece una amplia diversidad de atractivos naturales, culturales y gastronómicos que pueden disfrutarse durante todo el año, por lo que invitó a los viajeros a conocer las distintas regiones que conforman la entidad.

En ese sentido, anunció que durante junio se llevará a cabo una agenda de actividades y eventos en diversos municipios como parte de la estrategia de promoción turística impulsada por el Gobierno de Sonora para fortalecer la presencia de los pueblos y comunidades con vocación turística.

Detalló que estas actividades contemplan festivales, muestras culturales, encuentros gastronómicos y celebraciones tradicionales que buscan atraer visitantes y generar una mayor derrama económica para las localidades participantes.

La promoción de estos eventos, añadió, forma parte del trabajo coordinado que realiza la dependencia estatal para posicionar a Sonora como un destino competitivo y atractivo dentro del mercado turístico nacional, aprovechando la riqueza histórica y natural de cada región.

Cabe mencionar que la clasificación emitida por Estados Unidos en materia de la alerta nivel 3corresponde a una recomendación para reconsiderar los viajes, mientras que el nivel 4, considerado de mayor riesgo y donde se aconseja no viajar, se aplica actualmente a otras entidades del país.

Insistió en que Sonora mantiene condiciones adecuadas para recibir visitantes y continuar fortaleciendo su actividad turística.