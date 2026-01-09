Triple homicidio en Estación Corral: FGJE Sonora ofrece recompensa de hasta 500 mil pesos por los presuntos responsables

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos, a quien o quienes proporcionen información que permita la localización de Édgar “N.” y Jesús Enrique “N.”, señalados como presuntos responsables del homicidio de tres personas el 1 de enero en Estación Corral, Municipio de Cajeme.

De acuerdo con las indagatorias, el ataque se encuentra vinculado a una confrontación entre grupos delictivos.

En el evento resultaron privadas de la vida tres personas, uno era el objetivo prioritario y dos de sus presuntos colaboradores, además cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, de 17 años, quienes actualmente se encuentran fuera de peligro.

Entre las acciones que se han realizado están diversos operativos y cateos que permitieron la detención de personas relacionadas con el caso, así como el aseguramiento de droga, armas, cargadores, equipo de comunicación, ropa táctica y un vehículo.