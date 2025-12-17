Tras denuncias por presunta extorsión de empresarios en Sonora, la líder de Catem, Carolina Lara Moreno dio la cara y responde a los señalamientos

Empresarios de distintos sectores en Sonora difundieron un comunicado conjunto donde acusaban presuntas extorsiones de parte de Catem.

En el documento participaron al menos 20 empresarios, incluidos:

Maquiladores

Empresas de exportación e importación

En el texto acusaron a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Sonora de:

Extorsión

Chantaje

Simulación sindical

Las acusaciones se dirigieron a distintas industrias que operan en la entidad.

¿Qué respondió la dirigente de la Catem en Sonora?

La secretaria general de la Catem en Sonora, Carolina Lara Moreno, rechazó de forma pública las acusaciones.

A través de un video, aseguró que los señalamientos son difamatorios y que se realizaron desde el anonimato.

No se deben permitir las acusaciones y señalamientos desde el anonimato (…) como representante de la Catem en Sonora, niego rotundamente cualquier acto de extorsión de ningún tipo”, expresó.

¿Quién es Rosario Carolina Lara, líder de Catem en Sonora?

Rosario Carolina Lara Moreno ocupa el cargo de Secretaria General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Sonora.

De acuerdo con información que ella misma comparte en redes sociales, su perfil incluye:

Formación como abogada.

Formación como contadora pública.

Maestría en comunicación política por The George Washington University, en Washington D.C., Estados Unidos.

En el ámbito político y administrativo, su trayectoria comprende:

Diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Sonora, de 2015 a 2018.

Este periodo coincidió con la dirigencia de Jesús Giles al frente del PAN en Puebla.

Desempeño como funcionaria en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

Posteriormente, en 2019:

Se registró como regidora en el municipio de Ocoyucan, Puebla.

En la actualidad:

Encabeza la CATEM en Sonora.

El organismo sindical mantiene una identificación política con el partido Morena.

¿Cuál es la postura de Carolina Lara sobre empresarios y trabajadores?

Lara Moreno afirmó que su labor se centra en la defensa de los trabajadores.

Señaló que esta representación no implica afectar a las empresas ni a las fuentes de empleo.

Siempre habré de dar la cara para defender los derechos de los trabajadores, sin embargo, jamás habremos de hacerlo afectando a los empresarios ni las fuentes de empleo. También siempre daré la cara ante cualquier señalamiento, mucho más si es difamatorio”.

¿Qué dijo sobre presuntos intentos de soborno?

La dirigente sindical aseguró que ha recibido intentos de soborno.

Según su versión, estas acciones buscan que desista de representar a los trabajadores en Sonora.

Indicó que no aceptará este tipo de presiones.

¿Cómo cerró su mensaje la líder sindical?

Carolina Lara Moreno afirmó que mantendrá una postura abierta al diálogo.

Tengan la seguridad que siempre estaremos firmes para dar la cara, hablar con la frente en alto. Me pongo a sus órdenes para cualquier duda y aclaración”, concluyó.

¿Qué acusan los empresarios sobre el actuar de la Catem?

En el comunicado, los empresarios señalaron directamente a:

Carolina Lara Moreno

Marisela Parra Martínez

Brenda Esquer Palma

Las acusaron de:

Promover constancias de representatividad apócrifas

Presionar a empresas con emplazamientos de huelga

¿Cuál es el esquema que denuncian las empresas?

De acuerdo con el escrito difundido por la iniciativa privada, el esquema consiste en:

Emplazamientos laborales sin aval real

Exigencias de pagos mensuales

Solicitudes de montos económicos para desistirse de huelgas

Los empresarios calificaron estas prácticas como chantaje y como una desviación de la reforma laboral vigente desde el 1 de mayo de 2019.

Señalaron que dicha reforma busca fortalecer la democracia sindical y no generar mecanismos de presión económica.

¿El caso ya fue llevado ante autoridades?

Los denunciantes indicaron que los casos ya fueron presentados ante autoridades federales.

Además:

Son revisados por despachos jurídicos especializados.

El combate a la extorsión fue señalado como una prioridad nacional.

¿Existen antecedentes similares en otros estados?

Los empresarios aseguraron que el mismo modus operandi se ha detectado en:

Coahuila

Durango

Recordaron que la semana pasada fue detenido Edgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”.

Fue identificado como líder de la Catem en la región Lagunera y señalado como operador criminal de “Los Cabrera”.

Este antecedente fue citado como parte del contexto de las denuncias en Sonora.