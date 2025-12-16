Llama Presidenta de la Cámara de Diputados a analizar reforma electoral “sin vía rápida”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, manifestó que aprobar una reforma electoral por la vía rápida representaría un error y señaló que la iniciativa anunciada por la Presidencia de la República debe ser revisada “mediante un proceso abierto y con tiempo suficiente para su análisis”.

La diputada explicó que, además de la propuesta que enviará el Ejecutivo Federal, se prevé la llegada de iniciativas de los partidos políticos y recordó que ya existe una propuesta de carácter ciudadano.

Indicó que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de garantizar que la población conozca los contenidos y alcances de cada planteamiento.

Al referirse a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que la propuesta gubernamental será enviada en enero, López Rabadán afirmó que el contenido debe someterse a un análisis profundo por parte de las y los legisladores y señaló que este proceso debe realizarse “con criterios éticos y con apego a la responsabilidad institucional”.

Desde la Mesa Directiva de San Lázaro, la legisladora del Partido Acción Nacional indicó que se buscará “asegurar la participación de organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, especialistas, partidos políticos y ciudadanía en general”.

López Rabadán señaló que escuchar distintas posturas es parte del trabajo legislativo en un tema de impacto nacional.

La diputada tras reiterar que avanzar sin diálogo ni deliberación afectaría al país y expresó su expectativa de que los grupos parlamentarios “prioricen el interés nacional durante la discusión” añadió que es necesario abrir una etapa de escucha y análisis antes de cualquier decisión legislativa.