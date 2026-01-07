Últimos días para actualizar talla de uniformes escolares gratuitos en Sonora

Madres y padres de familia tendrán hasta el jueves 15 de enero para actualizar la talla de los uniformes escolares gratuitos que recibirán sus hijas e hijos en Sonora, de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, a través de sus canales oficiales, recordó a la población la importancia de realizar este registro para garantizar que los paquetes sean entregados correctamente, los cuales incluyen desde prendas de vestir hasta calzado.

Para llevar a cabo la actualización, únicamente es necesario ingresar a la página https://yoremia.gob.mx y capturar el CURP del estudiante, donde podrán verificar y modificar los datos correspondientes.

Aquellas familias que realicen este trámite por primera vez podrán hacerlo a partir del mes de febrero, durante el periodo de inscripciones anticipadas.

Asimismo, la Línea de la Educación, al número 662 289 7601, se mantiene disponible para aclarar dudas y brindar orientación a la ciudadanía.

Cabe señalar que, si bien el registro se extiende hasta el 15 de enero, el lunes 12 de enero, más de tres mil 115 escuelas en ambos turnos regresarán a clases en la entidad.

El ciclo anterior, el Gobierno de Sonora invirtió más de tres mil millones de pesos en este recurso para los estudiantes de educación básica.