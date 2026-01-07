Sonora reduce 41% homicidios dolosos y fortalece estrategia de seguridad para 2026

Al inicio de 2026, el Gobierno de Sonora reportó una transformación profunda en sus indicadores de seguridad. Según cifras oficiales, el estado logró reducir en un 41 por ciento la incidencia de homicidios dolosos al comparar el cierre de 2021 con el de 2025, consolidando una tendencia a la baja que se busca mantener con el nuevo marco legal vigente este año.

Consolidación de la estrategia estatal

El secretario de Seguridad Pública, Braulio Martínez Navarrete, informó que este descenso es resultado de una estrategia alineada con los ejes federales: atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de la inteligencia y una coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno.

“La seguridad en Sonora tiene rumbo”, afirmó el secretario, destacando que la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadanapermitirá armonizar las acciones locales con la legislación nacional para optimizar la respuesta institucional.

Avances en percepción y confianza ciudadana

La eficacia de estas acciones también se refleja en la opinión pública. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe):

La percepción de inseguridad en la entidad descendió un 8.4 por ciento .

. Se registra un incremento en la confianza ciudadana hacia los cuerpos policiales.

Dignificación y formación policial

En el marco del Día del Policía, Martínez Navarrete subrayó que el pilar de este cambio ha sido la dignificación de los agentes. Actualmente, la Universidad de la Seguridad Pública cuenta con una demanda histórica de mil 400 solicitudes de ingreso, lo que refleja el interés por la profesionalización bajo los nuevos estándares de formación judicial inicial.

Con este panorama, Sonora inicia el 2026 con el reto de profundizar la coordinación interinstitucional y mantener la profesionalización de las fuerzas estatales y municipales como garantía de paz para la ciudadanía.