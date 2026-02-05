Sentencian en Estados Unidos al Mini Lic por intento de tráfico de fentanilo

Un juez federal de Estados Unidos sentenció a Dámaso López Serrano, conocido como “El Mini Lic”, a cinco años de prisión por intento de posesión con fines de distribución de fentanilo, delito cometido mientras se encontraba bajo supervisión federal por una condena previa relacionada con narcotráfico.

La resolución fue emitida tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa que fijó la pena mínima obligatoria.

López Serrano se declaró culpable en mayo, luego de una operación encubierta del Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con el caso presentado ante la corte, el acusado coordinó la entrega de lo que serían tres kilogramos de fentanilo a un contacto en la ciudad de Los Ángeles.

El cargamento había sido interceptado con anterioridad y sustituido por una sustancia simulada por agentes federales.

Según información publicada por The Washington Post, el juez Anthony J. Trenga determinó que la sentencia de cinco años se cumpla de manera concurrente con otra condena del mismo periodo, derivada de la violación de su libertad supervisada. Además, se establecieron cinco años adicionales bajo supervisión federal una vez que concluya su estancia en prisión.

Antes de que se dictara la sentencia, López Serrano ofreció un mensaje dirigido a su familia, en el que pidió perdón y señaló, mediante un intérprete, su intención de iniciar una nueva etapa de vida. También expresó su deseo de demostrar a sus familiares un cambio en su conducta, de acuerdo con el mismo medio estadounidense.

En el ámbito internacional, el gobierno de México mantiene una solicitud de extradición desde 2020, al señalarlo como presunto responsable de ordenar el asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán.

Autoridades mexicanas han informado que Estados Unidos ha negado la entrega al considerarlo testigo protegido, situación que fue explicada en su momento por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró recientemente la petición de que el gobierno estadounidense aclare los términos del acuerdo con López Serrano y aseguró que se continuará insistiendo en el proceso.

Dámaso López Serrano se entregó a autoridades de Estados Unidos en 2017 y fue identificado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) como el líder de mayor rango de un cártel que se había entregado de forma voluntaria.

Es hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, ex colaborador de Joaquín Guzmán Loera, quien cumple una condena de cadena perpetua en ese país. Tras obtener en 2022 una sentencia de tiempo cumplido por cooperación, quedó en libertad supervisada, condición que derivó en su reciente detención al intentar coordinar el tráfico de fentanilo desde México hacia California.