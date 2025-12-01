Ve Zelenski “factible” un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que “ve posible” alcanzar en los próximos días un acuerdo que permita avanzar hacia el fin de la guerra con Rusia y afirmó que la posición de Estados Unidos ha sido constructiva y que existen condiciones “para concretar los primeros pasos hacia una salida negociada basada en los llamados puntos de Ginebra”.

Zelenski informó que la delegación ucraniana encargada de las conversaciones se encuentra en Estados Unidos para continuar el diálogo y que cuenta con lineamientos específicos para conducir las negociaciones.

De acuerdo con fuentes oficiales, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, sostendrán una reunión con los representantes ucranianos en Florida.

En su intervención, el presidente ucraniano también habló del reciente ataque ruso con drones y misiles dirigido contra infraestructura eléctrica en Kiev y señaló que estos ataques se han mantenido y que afectan a la población, luego de que medio millón de hogares quedaran sin suministro eléctrico, sin embargo, destacó que Ucrania continúa con labores de defensa y con la interceptación de artefactos.

El mismo día, se registró un ataque con drones navales contra una terminal petrolera en el puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio, propietario de la instalación y conformado por empresas internacionales, calificó la acción como un acto de carácter terrorista.