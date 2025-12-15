Refuerzan seguridad en zonas limoneras y aguacateras de Michoacán

Las zonas oficiales de producción de limón y aguacate en el estado de Michoacán se mantienen bajo resguardo de elementos de las fuerzas armadas y corporaciones civiles, con el objetivo de garantizar el trabajo de jornaleros, el funcionamiento de las empacadoras y el traslado de los productos aseguró el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, durante una conferencia del gabinete de seguridad.

El funcionario detalló que un total de 860 elementos se encuentran desplegados en seis municipios productores de limón: Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro, Mújica y Aguililla.

En estas demarcaciones operan 12 helicópteros y dos células de inteligencia, además de la presencia coordinada de autoridades de los tres órdenes de gobierno en las 75 empacadoras ubicadas en la región de Tierra Caliente.

La vigilancia también abarca el Tianguis Limonero de Apatzingán, punto clave para la comercialización del producto. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, estas acciones buscan prevenir afectaciones a la cadena productiva y atender problemas de seguridad en la zona.

En el caso de la región aguacatera, donde se concentran 66 empacadoras, se desplegaron 820 elementos en 14 municipios, entre ellos Tangamandapio, Tancítaro, Uruapan, Los Reyes, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro.

Este operativo cuenta con el apoyo de dos helicópteros y dos células de inteligencia, como parte de las labores de vigilancia permanente.

Respecto al Plan Paricutín, implementado desde noviembre, Trevilla informó que se han registrado 208 personas detenidas, el aseguramiento de 83 armas de fuego, 180 vehículos y 126 artefactos explosivos, así como el desmantelamiento de 11 campamentos vinculados a actividades delictivas.