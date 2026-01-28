Vinculan a proceso a seis personas y una persona moral por caso Waldo’s en Hermosillo

Tras un extenso y exhaustivo debate jurídico, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de seis personas físicas, así como de una persona moral por el siniestro de la tienda Waldo’s ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en Hermosillo.

A una semana de que se cumplan tres meses del hecho que causó la muerte de 24 víctimas y lesiones en más de una docena, un Juez de Control consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas.

La Fiscalía sonorense explicó que el fallo se obtuvo este 26 de enero de 2026 tras la continuación de la audiencia de formulación de imputación iniciada el pasado 13 de enero con una sesión ininterrumpida de 17 horas y 50 minutos, y una vez agotado el plazo constitucional de 144 horas solicitado por la defensa técnica.

Durante la audiencia realizada en Hermosillo se presentaron pruebas periciales, testimoniales y documentales que permitieron acreditar de manera diferenciada la existencia de los hechos y la probable responsabilidad de seis personas y una persona moral por los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

El Juez determinó que las personas vinculadas continúen el proceso bajo medidas cautelares en libertad, imponiéndoles como obligación la presentación periódica, exhibición de garantía económica y la prohibición de salir de la entidad.

En el caso del representante legal de la empresa, la Fiscalía Estatal dijo que realizará la impugnación de las medidas, debido a que fue la excepción, ya que el Juez consideró procedente la prisión preventiva justificada, pero esta no se ha ejecutado por una suspensión derivada de un juicio de amparo.

Por otro lado, la autoridad procuradora de justicia apuntó que se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual se fortalecerán las pruebas para el esclarecimiento total de los hechos.

¿Y las otras vinculaciones?

Sobre dos personas que quedaron sin vinculación a proceso, la FGJE detalló que el Juez determinó no vincular a una por considerar que la presunta conducta delictiva se encontraba prescrita, y la otra, en virtud de considerar, a su juicio, que no se acreditaba su probable responsabilidad.

No obstante, para finalizar, la FGJES aseguró que no comparte dicho criterio, por lo que apelará tal decisión y mantendrán el proceso en desarrollo para esclarecer los hechos, así como las responsabilidades.

Desde el pasado 24 de diciembre se dio a conocer por las autoridades estatales la liberación de 25 órdenes de aprehensión por el siniestro en la capital de Sonora, dejando hasta el momento a siete personas imputadas vinculadas a proceso.

Aunado a esto, otras 15 personas deberán comparecer ante las autoridades como parte de las investigaciones, de esa cantidad, tres fueron citadas para el próximo 29 de enero.