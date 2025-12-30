Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, de este lunes 29 de diciembre, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño tuvo una participación para hablar sobre la resolución de dos conflictos sociales en la entidad por parte del Gobierno de México y la autoridad estatal, la huelga de los mineros de la Sección 65 de Cananea y la contaminación del Río Sonora.

El mandatario estatal detalló que el pueblo minero de Cananea ve después de 18 años el fin de una de las huelgas más “largas, duras y dolorosas” de la vida nacional, logrando una reconciliación histórica.

Durante el diálogo en la Mañanera del Pueblo, reconoció la lucha de todos los liderazgos de la Sección 65 que no desistieron ante todo tipo de adversidades, a los trabajadores y sus familias, a las viudas que en 18 años perdieron a sus compañeros de vida y a quienes, sin ver el desenlace logrado, sostuvieron una causa que parecía destinada al desgaste y al olvido.

Así mismo, Durazo Montaño también reconoció a las representaciones políticas y sociales del Río Sonora que durante 11 años “no bajaron la guardia”, así como la solidaridad de Grupo México, empresa que a través de un convenio de colaboración aportará mil 500 millones de pesos al gobierno federal que se encargará de atender las demandas que integran el Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora en los rubros de agua, salud y remediación del suelo.

Agregó que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora aportarán una cantidad complementaria para sumar un recurso total de dos mil 222 millones de pesos.

El gobernador del estado expuso que el acuerdo incluye finalizar el conflicto minero de la Sección 65mediante la liquidación correspondiente a los más de 651 mineros de dicha sección sindical.

Con respecto a los acuerdos en el tema del Río Sonora señaló que estos contemplan una remediación integral que resarce agravios y abre puertas de esperanza para un medio ambiente sano y la salud de la población.

“Hay acontecimientos que se inscriben en la historia de los pueblos, el anuncio de hoy es uno de ellos para Cananea y para los pueblos de la Cuenca del Río Sonora”, expresó el gobernador del estado.

Para finalizar, reconoció la sensibilidad y compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo al retomar dos grandes conflictos sociales que gobiernos estatales y federales anteriores a la cuarta transformación dejaron en el olvido.