Abren concurso de video para celebrar los 100 años de Puerto Peñasco

Los premios van desde dinero en efectivo hasta hospedajes en hoteles de la ciudad sonorense.

La Oficina de Convenciones y Visitantes abrió la convocatoria para un concurso de video con el fin de celebrar los 100 años de Puerto Peñasco. El certamen se llama “100 Años, 100 Historias para Contar”, una estrategia de promoción turística con miras a las actividades por el centenario del municipio en 2027.

La invitación está dirigida a personas mayores de edad, entre ellas creadores de contenido, fotógrafos, videastas y ciudadanos interesados en difundir los atractivos del destino. Como parte de la dinámica, los concursantes deberán realizar un video vertical con una duración de entre 60 y 90 segundos. Además, el metraje debe mostrar al menos tres elementos representativos de Puerto Peñasco.

Los materiales tienen que compartirse en Instagram entre el 1 y el 15 de septiembre con las etiquetas oficiales del certamen, y permanecerán en difusión hasta finalizar ese mes. La convocatoria contempla incentivos como premios en efectivo y noches de hospedaje en hoteles del puerto para los trabajos mejor evaluados.