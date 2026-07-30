Sonora se integra al Registro Nacional de Deudores Alimentarios

Sonora quedó incorporado al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una herramienta que permitirá identificar en todo el país a las personas que incumplen con el pago de la pensión alimenticia y reforzará la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, informó la diputada local Deni Gastélum Barreras.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Congreso del Estado explicó que la reforma evitará que los deudores alimentarios, hombres o mujeres, evadan esta responsabilidad al cambiar de entidad federativa.

“Sonora ya forma parte del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esto significa que quienes tengan una deuda por pensión alimenticia aparecerán en este registro en todo el país”, señaló.

Restricciones y beneficios para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia

Precisó que las personas inscritas en el padrón podrán enfrentar restricciones para realizar diversos trámites, como obtener o renovar el pasaporte o la licencia de conducir, entre otras medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de esta obligación.

Gastélum Barreras recordó que la pensión alimenticia no se limita a la alimentación, sino que también comprende rubros esenciales para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, como salud, educación, recreación y deporte.

Detalló que la iniciativa fue analizada por la Comisión de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado y actualmente se encuentra en la fase de implementación administrativa para su integración plena al registro nacional.

La legisladora adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones promoverá una iniciativa para facilitar la expedición de documentos de viaje a niñas, niños y adolescentes que estén bajo la custodia de uno de sus padres, con el fin de evitar que conflictos entre los progenitores obstaculicen la obtención del pasaporte cuando los traslados sean por motivos de salud, educación o recreación.