Tendrá Puerto Peñasco el concierto Pop Hits que presentará la Orquesta del Festival Internacional de Arte

El próximo 30 de octubre, Puerto Peñasco será sede del concierto Pop Hits, un espectáculo que presentará la Orquesta del Festival Internacional de Arte en el Auditorio Cívico Municipal.

El recital incluirá un recorrido musical por los grandes éxitos de los años 90 en español y en inglés, con la participación de la orquesta, el coro y músicos invitados.

La invitación a la comunidad fue realizada por Raúl Méndez Rojas, director de Desarrollo Social y Económico, en representación del presidente municipal Oscar Castro quien destacó la importancia de este tipo de eventos como espacios de esparcimiento y enriquecimiento cultural para las familias de la ciudad.

Ignacio Ortega, director de la Orquesta Sinfónica, resaltó que la selección de música de los años 90 busca atraer a un público de todas las edades, con meses de preparación para ofrecer una experiencia inolvidable.

Por su parte Gladys Vega, directora de Arte y Cultura, informó que los boletos ya están a la venta en Casa de Cultura y en Gasolinera Arco Centro a un costo de 150 pesos, y que los fondos recaudados fortalecerán el proyecto de la orquesta.

Romel Bustamante, director de Turismo Municipal, añadió que el concierto también tiene la intención de atraer a turistas locales, nacionales y estadounidenses, y que se está promoviendo en zonas hoteleras y asociaciones de vecinos para maximizar su impacto cultural y turístico.