Arriban 90 elementos de Fuerzas Especiales a Sinaloa

Un grupo de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue trasladado este miércoles a Sinaloa como parte de las acciones de seguridad que mantienen las autoridades federales en la entidad en un despliegue que se realizó a bordo de un avión Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana que despegó desde la Base Aérea Militar Número 1, en Santa Lucía, Estado de México.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la aeronave partió a las 15:20 horas con destino a la Base Aérea Militar ubicada en Culiacán.

La misión del contingente es fortalecer las operaciones que desarrolla la Novena Zona Militar dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Las autoridades señalaron que los elementos se incorporarán a las tareas que ya realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para combatir actividades delictivas en distintas regiones del estado. Su participación estará enfocada en acciones coordinadas con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Entre las labores asignadas se encuentran recorridos de vigilancia, patrullajes preventivos y actividades de disuasión.

La Defensa indicó que estas acciones se desarrollarán bajo los lineamientos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.

El envío de personal forma parte de una estrategia implementada desde julio de 2024, cuando surgieron conflictos internos dentro del Cártel de Sinaloa tras la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada. Desde entonces, miles de efectivos federales han sido enviados al estado para fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad.

La presencia de fuerzas federales aumentó después de septiembre de 2024, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre grupos identificados como Los Chapitos y Los Mayitos. Las autoridades mantienen operativos en diversos municipios con el objetivo de reducir los niveles de violencia y preservar las condiciones de seguridad para la población.