Admite Viktor Orbán su derrota en las presidenciales de Hungría

El partido opositor Tisza encabeza los resultados de las elecciones en Hungría, en un proceso que podría poner fin al periodo de gobierno del primer ministro Viktor Orbán. Con cerca de la mitad de los votos contabilizados, la fuerza política liderada por Peter Magyar alcanza una mayoría en el Parlamento, lo que abriría la posibilidad de impulsar cambios en la estructura institucional del país.

De acuerdo con los datos preliminares, Tisza obtendría más de la mitad de los escaños en una cámara integrada por 199 legisladores. El propio Orbán reconoció el resultado parcial y admitió el impacto político para su partido, Fidesz, tras más de una década en el poder.

La jornada electoral registró una participación cercana al 78 por ciento, una de las más altas en años recientes.

En ciudades como Budapest se reportaron filas en centros de votación. Analistas señalan que el resultado refleja “un cambio en la preferencia de los votantes, influido por temas como economía, costo de vida y cuestionamientos a la gestión gubernamental”.

El avance de Magyar se da tras su ruptura con el grupo gobernante y su posicionamiento como figura opositora. Durante la campaña, centró su discurso en temas como combate a la corrupción, funcionamiento de instituciones y relación con la Unión Europea. El candidato planteó una orientación distinta en la política exterior, en contraste con la línea seguida por el actual gobierno.

Durante la administración de Orbán, Hungría mantuvo posturas que generaron diferencias dentro de la Unión Europea, en temas como el apoyo financiero a Ucrania en el contexto del conflicto con Rusia. Un nuevo gobierno podría modificar esa posición y facilitar acuerdos pendientes en el bloque.

En el escenario interno, el alcance de los cambios dependerá de la confirmación de los resultados y de la integración del Congreso.