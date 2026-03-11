Advierte Trump a Irán “de graves consecuencias ” si mina el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Irán sobre la posible colocación de minas en el Estrecho de Ormuz, una vía por la que circula gran parte del petróleo que se exporta desde el Golfo.

El mensaje fue difundido el martes en la red social Truth Social, donde el mandatario señaló que cualquier intento de minar la zona tendría “consecuencias militares”.

La declaración se dio después de que autoridades iraníes indicaran que los cargamentos de petróleo del Golfo no transitarán por esa ruta mientras continúe la guerra. El paso marítimo conecta zonas de producción energética con mercados internacionales, por lo que cualquier interrupción podría afectar el suministro global.

En medio de la tensión, la Casa Blanca informó que la Marina estadounidense no ha escoltado hasta ahora a petroleros a través del estrecho. La aclaración surgió tras una publicación eliminada del secretario de Energía, Chris Wright, quien había mencionado un supuesto acompañamiento naval para asegurar el flujo de petróleo hacia distintos mercados.

Fuentes citadas por la agencia Reuters señalaron que cerca de 150 militares de Estados Unidos han resultado heridos desde el inicio de la guerra.

Más tarde, el Pentágono confirmó que alrededor de 140 soldados han sufrido lesiones durante los primeros diez días del conflicto, una cifra superior a reportes iniciales.

Durante la jornada del martes, el Departamento de Defensa informó que se registró el mayor número de ataques desde el inicio de las hostilidades.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que se desplegaron más cazas y bombarderos en operaciones dentro de territorio iraní. Habitantes de Teherán reportaron explosiones en varios puntos de la ciudad.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que podría impedir el tránsito de petróleo desde el Golfo si continúan los ataques de Estados Unidos e Israel.

La posibilidad de una interrupción en el suministro generó reacciones en los mercados.

Tras declaraciones de Trump en las que afirmó que el conflicto podría terminar pronto, los precios del crudo retrocedieron y bolsas de Asia y Europa registraron recuperación.