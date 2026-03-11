Eligen a nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación

La Cámara de Diputados eligió a Aureliano Hernández Palacios Cardel como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, designación realizada durante sesión del pleno, donde obtuvo 472 votos a favor.

En la etapa final del proceso también participaron Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Tras la votación, Hernández Palacios Cardel rindió protesta ante el pleno de la Cámara de Diputados y asumió funciones al frente del órgano encargado de revisar el uso de recursos públicos federales.

Con este nombramiento sustituye a David Colmenares, quien se registró para continuar en el cargo, pero no fue incluido en la terna final presentada al pleno.

Luego de asumir el puesto, el nuevo titular de la ASF declaró que su gestión se desarrollará “con independencia” e indicó que su labor se enfocará en el compromiso con la honestidad y en el cumplimiento de las funciones que establece la ley para el órgano fiscalizador.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es licenciado en Economía y cuenta con una maestría en Políticas Públicas. Antes de su designación fue auditor especial del Gasto Federalizado dentro de la propia Auditoría Superior de la Federación, cargo que ocupaba desde el 17 de octubre de 2025.

En su trayectoria también se desempeñó como titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno federal anterior y encabezó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella ocupaba la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.