Seguirán acciones para bajar la percepción de inseguridad en Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño señaló que durante los primeros meses de 2026 se ha registrado una disminución en los delitos de alto impacto, particularmente en homicidios.

El mandatario estatal reconoció que el reto principal sigue siendo mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

Durante la conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal añadió que las estadísticas reflejan una baja importante en este delito, al comparar los registros recientes, donde en enero se contabilizaron 32 homicidios, mientras que en febrero la cifra descendió a ocho casos en la entidad.

Durazo Montaño indicó que, si bien los indicadores muestran una tendencia favorable, el trabajo de las autoridades también debe enfocarse en convencer a la población de que las condiciones están mejorando.

“Tenemos que convencer a la sociedad no solo de que está bajando la estadística, sino que tenemos que aplicarnos para bajar la percepción de inseguridad”, expresó.

En ese sentido, añadió que como parte de las estrategias para fortalecer la tranquilidad social, se cuenta con el programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum que contempla actividades de salud, culturales y deportivas, con el objetivo de que la población se sienta con confianza de realizar cualquier actividad en sus comunidades.

El gobernador añadió que Sonora ya logró salir del top 10 de las entidades con mayores índices de inseguridad, lo cual, dijo, refleja el impacto de las acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno.

Entre estas medidas, destacó el fortalecimiento del equipamiento policial, al señalar que actualmente se cuenta con 750 patrullas nuevas distribuidas en los municipios del estado para reforzar las labores de vigilancia y respuesta ante emergencias.

En materia de infraestructura, Durazo Montaño anunció que durante este año se destinarán cerca de cuatro mil millones de pesos para continuar la construcción y modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, considerada una de las obras estratégicas para la conectividad regional.

Informó que se invertirán 450 millones de pesos en la modernización del tramo Ímuris-Cananea, además de otros 450 millones para la conservación y fortalecimiento de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, así como 71 millones de pesos para el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado.

Adelantó que insistirá en la construcción de la carretera Sásabe-Altar, al considerarla clave para mejorar las condiciones de seguridad en la región y permitir una respuesta más rápida de los cuerpos de seguridad, además de impulsar el proyecto Ímuris-Aribabi para facilitar la movilidad en el norte del estado.

Por otro lado, en relación con la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Durazo Montaño aseguró que la votación en contra por parte del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista no pone en riesgo la alianza política con Morena.

El también presidente del Consejo Nacional de Morena sostuvo que, aunque en ocasiones puedan existir diferencias entre los partidos aliados, estas no modifican el fondo de la coalición ni el objetivo de impulsar el proyecto de transformación nacional.

“Yo creo que no pone en riesgo la alianza, porque el PT y el Partido Verde, aunque hemos tenido diferencias en el camino, ocasionalmente habrán votado en contra de alguna iniciativa, pero no modifica de fondo la alianza estratégica”, afirmó.