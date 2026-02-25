Agresión armada en carretera deja sin vida al hijo de la alcaldesa de Bacanora; ella resulta fuera de peligro

La presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biebrich, fue atacada a balazos la mañana de este martes cuando circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, a la altura del kilómetro 60. En el hecho, su hijo perdió la vida, mientras que la funcionaria resultó con golpes, pero fuera de peligro.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la agresión ocurrió cuando la alcaldesa viajaba a bordo de una camioneta Jeep junto con su hijo, luego de salir de Hermosillo con rumbo a Mazatán.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al intentar rebasar otro vehículo, éste no les permitió la maniobra, lo que derivó en un incidente vial. Posteriormente, el mismo automóvil los alcanzó y abrió fuego contra la camioneta, dirigiendo los disparos hacia el conductor.

El fiscal detalló que los impactos de bala se concentran en la puerta izquierda y en la parte frontal del vehículo, principalmente a la altura del parabrisas del lado del conductor. “La agresión fue concretamente contra el conductor y no contra la acompañante”, señaló, al precisar que hasta el momento no existen elementos que permitan confirmar que se trató de un ataque directo contra la presidenta municipal.

En el lugar, el hijo de la alcaldesa falleció a consecuencia de las heridas en las piernas que le provocaron un desangramiento. Nora Alicia Biebrich, en tanto, presentó golpes debido a que la camioneta salió de la carretera tras la agresión, pero no sufrió lesiones por arma de fuego y se reporta estable.

El fiscal indicó que peritos realizaban las diligencias correspondientes para determinar, entre otros aspectos, los calibres utilizados en el ataque, ya que el vehículo presenta múltiples impactos.

En la zona se desplegó un operativo con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas la Policía Investigadora, la Policía Estatal de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Las autoridades reiteraron que la línea preliminar de investigación apunta a un conflicto derivado de un incidente de tránsito; no obstante, continúan las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos.