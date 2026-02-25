Sonora entre los 10 estados con mayor concentración de deuda, de acuerdo con el informe de la ASF

Sonora figura dentro del grupo de los 10 estados con mayor concentración de deuda subnacional, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde Hermosillo también se posiciona como el municipio con el saldo de deuda más alto entre los 22 municipios con mayores obligaciones financieras.

La ASF dio a conocer el Informe General Ejecutivo 2024, en el que se detallan los resultados en materia de deuda pública y disciplina financiera de estados y municipios del país.

De acuerdo con datos del documento, se presenta un panorama nacional, donde se observa una disminución en la proporción de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) estatal, y persisten focos de atención en entidades con altos saldos, entre ellas Sonora.

En ese sentido, al cierre de 2024, Sonora reportó un saldo de deuda estatal por 32 mil 131.5 millones de pesos, cifra que representó una disminución real del 4.5% respecto a 2023.

La entidad presenta un mayor endeudamiento junto a estados como Nuevo León y Ciudad de México, que encabezaron la lista con 106 mil 811.9 y 104 mil 22 millones de pesos, respectivamente.

De acuerdo con el análisis de la ASF, se tiene que 10 entidades entre ellas Sonora concentraron el 75.7% del saldo total de la deuda pública subnacional.

Este grupo lo integran además el Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Jalisco, Baja California y Michoacán, lo que evidencia la alta concentración del endeudamiento en regiones específicas del país.

En el plano municipal, Hermosillo destacó a nivel nacional al registrar el saldo de deuda más alto entre los 22 municipios con mayores obligaciones financieras, con mil 881.9 millones de pesos en 2024.

Otros municipios sonorenses también figuran con montos relevantes, como el caso de Cajeme que reportó 592.6 millones de pesos y Nogales 478.4 millones, colocándose entre los ayuntamientos con compromisos financieros significativos.

A nivel nacional, 22 municipios de 11 entidades concentraron el 52.8% del total de la deuda municipal, es decir, 16 mil 345.5 millones de pesos.

Uno de los datos que llama la atención en el informe es el indicador de riesgo municipal. Los municipios de Sonora registraron el promedio nacional más alto en la relación deuda e Ingresos totales, con un 26.2%, cifra que rebasa ampliamente el promedio municipal del país, situado en 5.0%.

En ese sentido, el nivel de endeudamiento de Sonora fue clasificado como Sostenible dentro del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dicho sistema evalúa el grado de endeudamiento de los entes públicos cuyas obligaciones están respaldadas por ingresos de libre disposición, conforme a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En términos generales, del 2023 al 2024 el saldo de las obligaciones financieras de estados y municipios disminuyó ligeramente su proporción respecto al PIB estatal, al pasar de 2.2% a 2.1%, y también se redujo en relación con las participaciones federales, de 55.7% a 55.2%.

En el ámbito municipal, la SHCP evaluó a 692 municipios, de los cuales 617 se ubicaron en nivel Sostenible, 22 en Observación y 2 en Elevado, mientras que 51 no entregaron información suficiente.